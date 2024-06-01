В Казанском районе заготовят 7,8 тысячи тонн сена для животноводства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7,8 тыс. тонн сена для животноводства заготовят в Казанском районе за сезон. Еще 23,3 тыс. т – сенажа, 18 тыс. т кукурузного силоса, сообщает администрация района.

"Для предстоящей зимовки скота стоит задача - запасти на одну условную голову по району не менее 27,8 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов. Первыми к заготовке кормов приступили в АО "Агрокомплекс Маяк". За день скошено люцерны на площади 124 гектара, заготовлено 362 тонны сенажа", - уточняется в сообщении.