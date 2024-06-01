  • 17 июня 202417.06.2024понедельник
  • USD89,0658
    EUR95,1514
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

В Голышманово ремонтируют поликлинику и инфекционное отделение

Губернатор, 20:03 17 июня 2024

из telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Здания поликлиники и инфекционного отделения областной больницы №11 ремонтируют в Голышманово. Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Производится демонтаж внутренних помещений, выполнено 60 процентов от общего объема. Параллельно рабочие заливают пол в стоматологическом отделении, занимаются отделкой стен, прокладывают новые электрические сети, вентиляцию, водоснабжение", - уточнил глава региона.

Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Голышманово , национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 17.06.2024В Голышманово ремонтируют поликлинику и инфекционное отделение
13:09 17.06.2024Александр Моор поздравил МФК "Тюмень" с бронзовыми медалями чемпионата России
09:45 16.06.2024Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам
17:16 12.06.2024Моор: на фестивале "Мост дружбы" можно почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство