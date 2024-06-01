В Голышманово ремонтируют поликлинику и инфекционное отделение
Губернатор, 20:03 17 июня 2024
| Фото: из telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
Здания поликлиники и инфекционного отделения областной больницы №11 ремонтируют в Голышманово. Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Производится демонтаж внутренних помещений, выполнено 60 процентов от общего объема. Параллельно рабочие заливают пол в стоматологическом отделении, занимаются отделкой стен, прокладывают новые электрические сети, вентиляцию, водоснабжение", - уточнил глава региона.
Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2025 года.