В Тюменской области ввели 1 млн 129,7 тысяч "квадратов" жилья за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 129,7 тыс. кв. м жилья ввели в Тюменской области с января по май 2024 года. Это на 39,3 % больше чем за пять месяцев 2023 года, сообщает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на Росстат.

Только в мае в регионе застройщики ввели 172,5 тыс. "квадратов" жилья, а это на 82,3 %, или на 77,9 тыс. "квадратов" больше, чем в тот же месяц 2023 года.

Среди 85 регионов России Тюменская область на 11 месте по майскому показателю. По динамике абсолютного прироста за год – на четвертом в стране, по динамике относительного прироста - на 10 месте.