Два человека утонули в Тюменской области 18 июня
Происшествия, 14:48 18 июня 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Два новых случая гибели людей на воде зафиксированы в Тюменской области 18 июня, сообщает региональное управление МЧС России. Первый случай произошёл в Тюмени.
В Туре в районе ул. Щербакова утонул мужчина. Второй случай отмечен в Заводоуковском городском округе, где на оз. Плоское было обнаружено тело мужчины.
Обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям, в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что шесть человек утонули в Тюменской области с 10 июня по 16 июня.