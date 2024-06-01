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Два человека утонули в Тюменской области 18 июня

Происшествия, 14:48 18 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два новых случая гибели людей на воде зафиксированы в Тюменской области 18 июня, сообщает региональное управление МЧС России. Первый случай произошёл в Тюмени.

В Туре в районе ул. Щербакова утонул мужчина. Второй случай отмечен в Заводоуковском городском округе, где на оз. Плоское было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям, в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что шесть человек утонули в Тюменской области с 10 июня по 16 июня.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , утопление

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