Два человека утонули в Тюменской области 18 июня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два новых случая гибели людей на воде зафиксированы в Тюменской области 18 июня, сообщает региональное управление МЧС России. Первый случай произошёл в Тюмени.

В Туре в районе ул. Щербакова утонул мужчина. Второй случай отмечен в Заводоуковском городском округе, где на оз. Плоское было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям, в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что шесть человек утонули в Тюменской области с 10 июня по 16 июня.