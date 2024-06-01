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Трое жителей Тюменской области украли и продали бетономешалку

Происшествия, 18:16 19 июня 2024

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Кражу бетономешалки раскрыли сотрудники уголовного розыска в Тюменском районе. Ущерб, причинённый владельцу, составил 50 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В полицию с заявлением о краже оборудования, обратился житель Тюмени. Правоохранители установили причастность к преступлению троих жителей Исетского района 1989, 1997 и 2004 годов рождения.

Мужчины признались в содеянном и рассказали, что в д. Падерина они проникли на неогороженный участок и украли бетономешалку, которую затем продали.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Двое ранее судимых подозреваемых заключены под стражу, третий помещён под домашний арест.

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# кража , уголовное дело

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