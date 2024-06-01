Александр Моор: кадеты всегда были образцом патриотизма и преданности Родине

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В России кадеты всегда были образцом патриотизма и преданности Родине. Многие полководцы, государственные деятели, представители науки и культуры – выпускники кадетских корпусов.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, 20 июня у воспитанников Тюменского президентского кадетского училища один из важнейших дней – выпускной.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В этом году из 86 выпускников училища практически каждый третий – медалист. “Спасибо родителям и педагогам за воспитание настоящих мужчин. Удачи кадетам во всех дальнейших начинаниях! Верю, что все они будут достойными сынами Отечества”, – заключил глава региона.