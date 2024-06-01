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Газопровод длиной 5,1 км построят для деревни Онуфриево в Тюменской области

Экономика, 10:24 24 июня 2024

«Газпром газораспределение Север» | Фото: «Газпром газораспределение Север»

Газопровод длиной 5,1 км построят для д. Онуфриево Исетского района. Благодаря ему жители деревни смогут подключить 76 домовладений.

Сотрудники "Газпром газораспределение Север" и "Строительного управления Север" уже приступили к исполнению. Работы ведутся в рамках программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы.

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В 2024 году также предусмотрено строительство газопровода для д. Решетниково Исетского района, сообщает компания "Газпром газораспределение Север".

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# газификация , Исетский район

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