Газопровод длиной 5,1 км построят для деревни Онуфриево в Тюменской области
Экономика, 10:24 24 июня 2024
| Фото: «Газпром газораспределение Север»
Газопровод длиной 5,1 км построят для д. Онуфриево Исетского района. Благодаря ему жители деревни смогут подключить 76 домовладений.
Сотрудники "Газпром газораспределение Север" и "Строительного управления Север" уже приступили к исполнению. Работы ведутся в рамках программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы.
В 2024 году также предусмотрено строительство газопровода для д. Решетниково Исетского района, сообщает компания "Газпром газораспределение Север".