Число жертв обстрела Севастополя выросло до четырех человек

| Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева | Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

До четырех человек выросло число жертв обстрела Севастополя ВСУ, об этом сообщил губернатор территории Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли четыре человека, из них двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", - поделился он.

Михаил Развожаев обратился с просьбой ко всем, кто был на пляже, все же обратиться к врачам. "Если нужна помощь с подвозом в больницу — готовы отвезти волонтеры. Для этого нужно обратиться в личные сообщения во ВКонтакте.

"Врачи делают все для помощи пострадавшим. Севастополь молится о здоровье всех раненых", - подчеркнул губернатор.

Отметим, ранее Главное следственное управление СК России возбуждило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние. СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.