Тюменские футболисты в Екатеринбурге уступили местному "Уралу"
Спорт, 13:42 25 июня 2024
| Фото: ФК "Тюмень"
В дебютном предсезонном товарищеском матче футболисты "Тюмени" в гостях уступили "Уралу" из Екатеринбурга со счётом 0:1. Обе команды уже скоро стартуют в МЕЛБЕТ-Первой лиге.
Преимуществом владели более сыгранные хозяева поля. На 82-й минуте Юрий Железнов отважился на удар с дальней дистанции.
Мяч залетел точно в верхний угол и принёс победу "Уралу". Тюменцы же в боевых условиях проверили множество футболистов, находящихся на просмотре.
Следующий товарищеский матч сибиряки планируют провести у себя дома 29 июня. В гости должны приехать футболисты "Торпедо" из Миасса.