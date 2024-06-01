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Тюменские футболисты в Екатеринбурге уступили местному "Уралу"

Спорт, 13:42 25 июня 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

В дебютном предсезонном товарищеском матче футболисты "Тюмени" в гостях уступили "Уралу" из Екатеринбурга со счётом 0:1. Обе команды уже скоро стартуют в МЕЛБЕТ-Первой лиге.

Преимуществом владели более сыгранные хозяева поля. На 82-й минуте Юрий Железнов отважился на удар с дальней дистанции.

Мяч залетел точно в верхний угол и принёс победу "Уралу". Тюменцы же в боевых условиях проверили множество футболистов, находящихся на просмотре.

Следующий товарищеский матч сибиряки планируют провести у себя дома 29 июня. В гости должны приехать футболисты "Торпедо" из Миасса.

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# ФК Тюмень , футбол

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