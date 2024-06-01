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Девять дорог протяженностью 12 километров строят в Тюмени

Экономика, 18:07 25 июня 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Девять дорог общей протяженностью 12 километров строят в Тюмени. В высокой степени готовности находится транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, сообщает администрация города.

На ул. Фармана Салманова дорожные рабочие выполнили 88 % от запланированного объема. На этом объекте идет согласование и координация прокладки сетей отопления с профильной организацией.

На ул. Газовиков в районе ул. Муравленко дорожники готовятся открыть движение уже на текущей неделе. В планировочном районе "Комаровском" за сезон построят 1,4 км дорог. В 2025 году работа здесь продолжится. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 3,54 км.

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# строительство дорог

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