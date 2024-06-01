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Химическую прополку всходов проводят агропредприятия Казанского района

Экономика, 10:46 26 июня 2024

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Химическую прополку всходов проводят агропредприятия Казанского района. Работа уже началась на полях с зерновыми и зернобобовыми культурами. Обработаны 20 тыс. га посевов, сообщает администрация района.

Это составляет 31 % от запланированной площади химпрополки. Лидерами в обработке полей гербицидами являются ООО АФ "Новоселезнёво" и АО "Агрокомплекс Маяк" - они прошли уже более 50% площадей.

Животноводческие предприятия приступили к заготовке кормов. Объем сенажа составляет 2 тыс. 646 тонн или 11 % от плана.

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# АПК , заготовка кормов , Казанский район

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