Химическую прополку всходов проводят агропредприятия Казанского района
Экономика, 10:46 26 июня 2024
| Фото: администрация Казанского района
Химическую прополку всходов проводят агропредприятия Казанского района. Работа уже началась на полях с зерновыми и зернобобовыми культурами. Обработаны 20 тыс. га посевов, сообщает администрация района.
Это составляет 31 % от запланированной площади химпрополки. Лидерами в обработке полей гербицидами являются ООО АФ "Новоселезнёво" и АО "Агрокомплекс Маяк" - они прошли уже более 50% площадей.
Животноводческие предприятия приступили к заготовке кормов. Объем сенажа составляет 2 тыс. 646 тонн или 11 % от плана.