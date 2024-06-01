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Александр Моор выступил перед участниками форума "Утро"

Губернатор, 17:01 26 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед участниками форума "Утро" в Екатеринбурге 26 июня. Также глава региона встретится с представителями образовательной площадки Тюменской области "Информационные и цифровые технологии".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщает информационный центр областного правительства, Александр Моор рассказал молодым людям про Тюменскую область и ответил на их вопросы. Помимо этого, он поучаствовал в блиц-опросе и сказал, что новым главой Тюмени станет достойный человек.

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# Александр Моор , Форум Утро

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