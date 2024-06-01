В Тюменской области агропредприятия скосили кормовые культуры на пяти тысячах гектаров
Экономика, 17:47 27 июня 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На пяти тысячах гектаров агропредприятия скосили кормовые культуры в Тюменской области. В 13 хозяйствах региона заготовили 25,4 тыс. тонн сенажа при плановом показателе 556,4 тыс. тонн, сообщает департамент агропромышленного комплекса.
Восемь хозяйств заготовили 500 тонн сена из 87 тыс. тонн необходимых.
В среднем по области заготовлено чуть более 5 % кормов от потребности.
Кроме того, тюменские аграрии выполнили 49 % химической прополки. Обработано от сорной растительности 373,2 тыс. га.
Еще 36,5 тыс. га полей, которые отведены под пар, в рамках работ по уходу были обработаны.