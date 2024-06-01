День поля в Тюменской области проведут 14 августа в Ишимском районе

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

День поля в Тюменской области проведут 14 августа в Ишимском районе. В этот раз площадкой одного из главных мероприятий сельскохозяйственного сезона станет агрохолдинг "Юбилейный", сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий".

"В год 80-летнего юбилея Тюменской области мы готовим праздник сельскохозяйственного производства. День поля пройдет в Ишимском районе на территории нашего крупнейшего землепользователя агрохолдинга "Юбилейный". Планируем с коллегами вопросы отечественной селекции и семеноводства, технические и технологические новеллы", - пояснил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Украсит мероприятие гастрофестиваль "Все свое", на котором можно будет попробовать продукты, производимые в Тюменской области.