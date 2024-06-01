Семейный фестиваль ГТО пройдёт в Тюмени

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Областной фестиваль ГТО среди семейных команд пройдёт в Тюмени 28 и 29 июня и будет посвящён 10-летию движения, а также Всероссийскому марафону "Земля спорта".

Как отмечают в департаменте спорта Тюменской области, фестиваль соберет пап, мам, мальчишек и девчонок, а также их бабушек и дедушек из муниципальных образований региона.

Соревнования развернутся в спортивном центре "Олимпия", где участникам предстоит плавание, и в Легкоатлетическом манеже, где пройдут соревнования по гимнастическим и беговым дисциплинам и стрельбе из пневматической винтовки.

Победителем первого областного фестиваля в 2019 году стала семья Ахметовых из Тюменского района. На первом всероссийском семейном фестивале в Сочи Ахметовы заняли второе место в общекомандном зачете, а их бабушка показала лучший результат среди всех бабушек страны.