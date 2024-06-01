Семейный фестиваль ГТО пройдёт в Тюмени
Областной фестиваль ГТО среди семейных команд пройдёт в Тюмени 28 и 29 июня и будет посвящён 10-летию движения, а также Всероссийскому марафону "Земля спорта".
Как отмечают в департаменте спорта Тюменской области, фестиваль соберет пап, мам, мальчишек и девчонок, а также их бабушек и дедушек из муниципальных образований региона.
Соревнования развернутся в спортивном центре "Олимпия", где участникам предстоит плавание, и в Легкоатлетическом манеже, где пройдут соревнования по гимнастическим и беговым дисциплинам и стрельбе из пневматической винтовки.
Победителем первого областного фестиваля в 2019 году стала семья Ахметовых из Тюменского района. На первом всероссийском семейном фестивале в Сочи Ахметовы заняли второе место в общекомандном зачете, а их бабушка показала лучший результат среди всех бабушек страны.