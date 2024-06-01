Александр Моор: модернизация ЖКХ - одна из главных задач

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства является одной из главных задач органов исполнительной власти региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания Совета при полпреде.

"На заседании Совета при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе обсудили улучшение качества коммунальных услуг. Ежегодно меняем ветхие инженерные сети. Результат – количество аварийных инцидентов в регионе за последние пять лет снизилось на 3,7 процентов", - привел данные глава региона в своем Telegram-канале.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев отметил, что для модернизации системы необходимо активнее привлекать внебюджетные средства, сбалансировать тарифную политику.

Участники также обсудили исполнение поручения главы государства об увеличении специальных социальных выплат для медицинских работников, которые работают в малых муниципалитетах. В текущем году в Тюменской области из бюджета на эти цели выделено более 86 млн рублей.