Социальный предприниматель из Тюмени в числе лучших по России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В число лучших социальных предпринимателей России вошла бизнесвумен Наталья Кудина из Тюмени. Она заняла второе место на федеральном конкурсе проектов в области социального предпринимательства и СОНКО "Мой добрый бизнес", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Награду тюменке вручила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Я благодарю за поддержку центр "Мой бизнес" Тюменской области. Вы знаете, я горжусь своей страной, которая дает возможность реализовывать такие добрые проекты", - сказала на награждении победительница.

Эксперты номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания" высоко оценили ее опыт по созданию пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Дача".

Наталья Кудина — выпускница "Школы социального предпринимателя" от тюменского центра "Мой бизнес". В 2023 году она получила грант на приобретение оборудования для работы с людьми с ОВЗ.