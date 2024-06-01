В Тюменской области по нацпроекту обновят дороги по туристическим маршрутам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дороги по туристическим маршрутам и инфраструктурные объекты обновят по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в регионе. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В этом году в областной столице идёт ремонт на улице Барнаульской вдоль экопарка Затюменского. В районе Медицинского города будет создано более сотни новых парковочных мест. На Салаирском тракте, вдоль которого находятся популярные термы, ведётся ремонт путепровода. Дорожные службы уже обновили половину моста. К середине июля обещают открыть движение полностью", - уточнил глава региона.

Он также отметил продуманную схему организации движения на время ремонта. Несмотря на большой поток туристов и дачников, проблем с проездом данного участка нет.

Кроме того, полностью будет обновлен подъезд к исторической столице Сибири — Тобольску через поселок Прииртышский. В планах отремонтировать 8 км дороги, местами обустроить тротуары и остановки: "С этой живописной трассы открывается красивый вид на Иоанно-Введенский монастырь. По ней же туристы попадают в парк Ермаково поле", - поделился губернатор.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.