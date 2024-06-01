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В Тюменской области ежегодно обновляют 818 км инженерных сетей

Губернатор, 20:51 28 июня 2024

"Россети Тюмень" | Фото: "Россети Тюмень"

818 км инженерных сетей обновляют в Тюменской области ежегодно. В результате такой работы постепенно снижается суммарное количество инцидентов на коммунальных сетях, сообщает информационный центр регионального правительства.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе, информируя о реализации национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Главная задача которой - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

"В числе наших приоритетных задач – развитие электросетевого хозяйства в Тюменском районе, где идет интенсивное строительство индивидуального жилья", - уточнил глава региона.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев отметил, что для модернизации системы ЖКХ необходимо активнее привлекать внебюджетные средства. А для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику. Особое внимание полпред призвал обратить на подготовку к будущему осенне-зимнему сезону.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , ЖКХ

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