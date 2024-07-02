10 ярмарок вакансий проведут в Тюменской области в июле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 ярмарок вакансий проведут в городах и селах Тюменской области за месяц. Первая состоится 4 июля в Тюмени. На ней работодатели представят рабочие места для трудоустройства граждан на оплачиваемые общественные работы. Такая же ярмарка пройдет и в С. Нижняя Тавда 25 июля, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Студенты и выпускники школ смогут 14 июля подобрать походящие рабочие места на мероприятии в Викулово.

Сразу две ярмарки пройдут 18 июля: в Ишиме представят вакансий рабочих мест по трудоустройству граждан на временные рабочие места. А в Тюмени работу смогут найти многодетные родители.

19 июля жителям Увата и Заводоуковска предприятия предложат места для работы.

С 22 июля ярмарки вакансий стартуют в мини-формате в Ялуторовске, 29 июля в Упорово предложат вакансии для жителей села предпенсионного и пенсионного возраста.

Дополнительная информация в отделениях Кадрового центра "Работа России" по месту проживания и на сайте.