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Новая школа на 1101 учебное место появится в селе Мальково

Экономика, 17:45 01 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменском селе Мальково появится новая школа на 1 тыс. 101 учебное место. Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий выдали специалисты Управления государственной экспертизы.

"За основу новой школы взяли типовую блочную структуру здания. Административный корпус объединят с блоком начального звена и корпусом для средних и старших классов, - отмечено в сообщении управления. - В здании оборудуют обеденный зал, пищеблок, два спортзала и актовый зал. Также для будущих школьников обустроят библиотеку, классы дополнительных занятий и техпомещения".

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# образование , Тюменский район

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