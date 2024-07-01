Новая школа на 1101 учебное место появится в селе Мальково

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменском селе Мальково появится новая школа на 1 тыс. 101 учебное место. Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий выдали специалисты Управления государственной экспертизы.

"За основу новой школы взяли типовую блочную структуру здания. Административный корпус объединят с блоком начального звена и корпусом для средних и старших классов, - отмечено в сообщении управления. - В здании оборудуют обеденный зал, пищеблок, два спортзала и актовый зал. Также для будущих школьников обустроят библиотеку, классы дополнительных занятий и техпомещения".