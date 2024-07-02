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Около 40 тюменских врачей за два года поработали в Краснодоне

Губернатор, 10:47 02 июля 2024

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Около 40 тюменских врачей поработали в Краснодоне за два года. Они лечат и оперируют краснодонцев, помогают местным молодым докторам в освоении нового оборудования, делятся опытом. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Процесс не быстрый, поэтому сюда приезжают врачи из Тюменской области. Сотрудничество обязательно продолжим. Важный вопрос для детского отделения Центральной городской больницы – кадры. Условия для работы после капремонта теперь здесь хорошие, но врачей не хватает. Чтобы закрыть проблему, надо готовить местных специалистов", - отметил Александр Моор во время визита в Краснодонский муниципальный округ.

Коллектив детского отделения тепло принял главу шефского региона. По словам врачей, капитального ремонта в мед учреждении не было 40 лет. Не мечтали ранее и о самом современном оборудовании – здесь установили рентген-аппарат, на котором уже обследуют детей, а также оборудование для ультразвуковых исследований. Теперь в распоряжении педиатров есть все, что необходимо для качественной помощи маленьким пациентам.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа было подписано в июне 2022 года.

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# Александр Моор , здравоохранение , Краснодон

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