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Тюменский скалолаз привез серебро и бронзу с игр "Дети Азии"

Спорт, 17:46 04 июля 2024

ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" | Фото: ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"

Воспитанник тюменской школы №2 Георгий Степанов взял две медали в соревнованиях по скалолазанию в рамках VIII международных спортивных игр "Дети Азии", которые прошли в Якутске.

Тюменец занял второе в лазании на скорость и третье в лазании на трудность, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Отметим, тюменцы защищали честь УФО в пяти видах спорта в рамках данных состязаний – баскетболе 3 на 3, кикбоксинге, мини-футболе, легкой атлетике и скалолазании.

Добавим, всего в соревнованиях приняли участие более 2,7 тысяч спортсменов в возрасте до 16 лет. Они состязались в 24 летних видах спорта.

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