РСХБ увеличил доходность по накопительным счетам до 18 %

| Фото: департамент маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк» | Фото: департамент маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк»

С 1 июля 2024 года Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана "Моя копилка" — с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 18 %.

Акция "Выгодные траты" действует до 31 августа 2024 года включительно. Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания интернет-банке и мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Максимальная процентная ставка по накопительным счётам составит 18 % в рамках акции "Выгодные траты". У клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет "Моя копилка" (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой СВОЯ. Процентная надбавка может составить 4 % при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 6 % – от 30 000 до 70 000 рублей; и 7,5 % – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции составит 18 %.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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