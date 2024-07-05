Товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном увеличился до 80 процентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 80 % увеличился товарооборот между Тюменской областью и Узбекистаном за год. Из региона в дружественное государство предприятия экспортируют пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтесервисные услуги, а импортируют овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на встрече с делегацией Сырдарьинской области Республики Узбекистан.

"Мы все понимаем, что перспектив для развития гораздо больше, и это только начало пути, которое начали выстраивать. В Ташкенте открыта наша постоянная выставочная экспозиция. Это тоже важный шаг, который был сделан, чтобы закрепиться в стране. Введены также и меры поддержки для тюменских экспортёров, которые снижают нагрузку при выходе на рынки других стран. И как раз Узбекистан входит в перечень государств, где компания, локализуясь, может рассчитывать на субсидию по открытию там и на оплату возможности размещения в складских помещениях", - отметил замгубернатора.

В Тюменской области активно представлен и работает институт почетных консулов Казахстана, Армении, Белоруссии. Андрей Пантелеев предложил поддержать эту инициативу и властям Узбекистана.

В свою очередь, первый заместитель руководителя управления инвестиций, промышленности и торговли Сырдарьинской области Бегмурод Акбаров заявил, что в этом направлении работа уже идет, как и по другим сферам.

"Между Тюменской и Сырдарьинской областями существуют длительные отношения дружбы и сотрудничества. Предлагаю расширить сотрудничество по нескольким направлениям. Сырдарьинская область — один из специализированных сельхозрегионов. Реализован полный цикл от выращивания до переработки и упаковки продуктов. Кроме того, предлагаю рассмотреть возможности по сотрудничеству с промзоной "Сырдарья", с которой сотрудничают все иностранные и местные инвесторы. В специальной экономической зоне создана инфраструктура, есть газ, электричество, дороги, включая железнодорожный хаб. Кроме того, можем сотрудничать в текстильной области", - уточнил представитель инвеступравления.

По словам советника губернатора Тюменской области, президента Торгово-промышленной палаты Ольги Езикеевой, в числе перспективных направлений и кадровое обеспечение.

"Мы тоже заключили соглашение с агентством по миграции Республики Узбекистан. И знаем, что у вас есть его представительство и учебный центр. Построили систему таким образом, чтобы переживаний не было с обеих сторон. Ваше агентство занимается рекрутингом, обучает профессиям, на медицинское обследование и тестирование на русский язык мы уже здесь заключили соглашение. Мы принимаем людей, берем от шести до семи дней на то, чтобы выписать им все документы и уже разместить их у работодателя. При этом проговорили с вашим агентством по миграции о поручительстве", - рассказала принцип выстраиваемой работы президент ТПП.

Она отметила, что первоначально планировалось привлекать таким образом кадры в нефтесервисную и строительную отрасль, тем более что в Тюменской области открылся Строительно-индустриальный кластер. Сейчас в список включили туризм. Уже налажена работа по подготовке кадров в Узбекистане для месторождений Западной Сибири. В августе с Самаркандским университетом будут обсуждать выход на аналогичное сотрудничество.

Отметим, что делегация Сырдарьинской области посетит предприятия индустриального парка "Боровский", а также "Ялуторовский мясокомбинат".

Оксана Корнеенкова