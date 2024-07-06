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Тюменская область занимает третье место по уровню зарплат среди регионов УФО

Экономика, 20:41 06 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа по уровню заработной платы. В январе-апреле средняя номинальная начисленная зарплата в регионе составила 77 тыс. 397 рублей, пишет "Вслух.ру".

Самые высокие заработки в Ямало-Ненецком автономном округе – 156 тыс. 17 рублей, и в Ханты-Мансийском – 114 тыс. 474 рублей.

В Курганской области зафиксирована лучшая динамика — на 26,6%, здесь зарплата в среднем составляет 56 тыс. 344 рублей. В Свердловской области работники в среднем получали 71 тыс. 856 рублей, в Челябинской - 66 тыс. 110 рублей.

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