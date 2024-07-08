В Тюмени выберут лучшую концепцию реновации Литературного бульвара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Защита проектов реновации Литературного бульвара в Тюмени пройдет во время форума "Урабанист-Капиталист" в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1) 17 июля с 11 до 13 часов. Конкурс объявила компания "Колесник".

"Когда мы объявляли конкурс, мы сразу обозначили, что хотим получить от автора не только концепцию и дизайн-проект, но и вовлечь его во все этапы реализации. Кроме того, что конкурс стал частью мероприятий форума "Урбанист-Капиталист", это максимальное погружение молодых архитекторов в профессию, возможность заявить о себе не локально, а перед лицом широкого экспертного сообщества, что очень важно на этапе становления карьеры", — рассказал организатор форума Сергей Колесник.

Итоги конкурса подведут на следующий день. Ознакомиться с полной программой мероприятия, зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.