Защитник "Челмета" будет выступать за тюменский "Рубин"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Защитник Егор Вдовин, игравший в "Челмете" под номером 35, в новом сезоне будет выступать за тюменский хоккейный клуб "Рубин".

23-летний воспитанник челябинского "Трактора" выступал за "Белых медведей" в Молодёжной хоккейной лиге и за "Челмет" в ВХЛ.

Егор Вдовин - второй игрок обороны, появившийся в минувшее межсезонье в составе "Рубина". Ранее контракт с нашим клубом подписал Марк Лыпкань.

Также среди новичков и три нападающих: Владислав Джиошвили, Александр Подкорытов и Павел Воронков.