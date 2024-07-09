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Защитник "Челмета" будет выступать за тюменский "Рубин"

Спорт, 08:45 09 июля 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Защитник Егор Вдовин, игравший в "Челмете" под номером 35, в новом сезоне будет выступать за тюменский хоккейный клуб "Рубин".

23-летний воспитанник челябинского "Трактора" выступал за "Белых медведей" в Молодёжной хоккейной лиге и за "Челмет" в ВХЛ.

Егор Вдовин - второй игрок обороны, появившийся в минувшее межсезонье в составе "Рубина". Ранее контракт с нашим клубом подписал Марк Лыпкань.

Также среди новичков и три нападающих: Владислав Джиошвили, Александр Подкорытов и Павел Воронков.

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