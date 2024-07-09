Тюменские предприятия познакомят с сервисом кластерной электронной торговой площадки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча по регистрации и использованию сервисов кластерной электронной торговой площадки МИР начнется в учебном классе ЭТП МИР (Тюмень, ул. Володарского, 14/1 этаж 4) 18 июля в 10 часов. Мероприятие рассчитано в первую очередь на участников Строительно-индустриального кластера, сообщают организаторы.

"Приглашаем производителей стройматериалов, оборудования и комплектующих для обеспечения строительства, подрядчиков СМР, застройщиков, смежные компании, обеспечивающие строительство: архитектура, изыскания, проектирование, креативные индустрии и другие. И всех, кто заинтересован работать в кластере и участвовать в закупках застройщиков, крупных заказчиков и/или государственных заказах и подрядах", - уточнили в кластере.

Эксперты расскажут о способах проведения закупок застройщиками на ЭТП и преимуществах участия в закупках; познакомят с системой поддержки участников на ЭТП МИР; продемонстрируют ее возможности.

Регистрация по ссылке.

Подробности: по телефону +7 919 924 70 67, Наталья Баженова.