Детский сад после ремонта открыли в Заводоуковске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский сад "Ромашка" открыли в Заводоуковске после ремонта 8 июля. В нем отремонтировали помещения двух групп: залили и выровняли полы, отштукатурили стены, уложили плитку и полностью заменили сантехнику в санитарных и туалетных комнатах, написала глава округа Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

"Аналогичные работы начали в "Золушке", в этом детском саду отремонтируют помещения четырех групп. В Новолыбаево в школе и в Доме культуры идут работы. В школе ремонтируют спортивный зал, лестничные пролеты, меняют противопожарные двери. В ДК завершают перекрывать крышу, а в зрительном зале установили новые сценические ступени", - уточнила она.

Касенова сообщила, что в ходе визита на объекты возникли вопросы к организации ремонта и невключении необходимых видов работ в сметы. Глава городского округа дала поручение более внимательно готовить документы, чтобы повторно не приходилось заходить в ремонты на одни и те же конструктивы.