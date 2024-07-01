В населенных пунктах Тюменского района возведут три амбулатории и три ФАПа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три амбулатории и столько же фельдшерско-акушерских пунктов возведут в Тюменском районе в 2025 году. Об этом сообщила глава района Ольга Зимина.

"В следующем году мы ожидаем, что у нас будет устройство амбулаторий в Чикче, Луговом, Каменке. И три фельдшерско-акушерских пункта будем ставить в Молчаново, Друганово и Княжево. Аукционы уже прошли на эти объекты", - пояснила глава муниципального образования.

Она отметила, что уже готовится к сдаче амбулатория в Успенке. В новом здании предусмотрены большие, удобные кабинеты и широкие коридоры. Преобразится и медучреждение в пос. Новотарманском. В ходе первого этапа построят амбулаторную часть. А после сноса аварийного здания на уже расчищенном участке возведут стационар.

"Тревожились жители поселка о том, что часть здания у них в плачевном состоянии. И сейчас мы заходим уже в обустройство амбулаторной части. Пока мы сохраняем стационарную часть. На первом этапе будет строительство амбулатории на 600 квадратных метров", - уточнила Ольга Зимина.

Строится и поликлиника в Богандинке. Пока врачи принимают пациентов в приспособленных помещениях на первом этаже жилого дома. Сдадут объект в 2025 году.

Отметим, что в Тюменском районе в строительстве находятся одновременно три школы.

Оксана Корнеенкова