В Тюмени впервые проходит форум "Сшито в России"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Форум "Сшито в России" впервые проходит в Тюмени 10 июля. Более 90 предпринимателей, дизайнеров, технологов Тюменской области обсуждают проблемы швейной отрасли.

Организатор форума "Сшито в России", владелица конструкторского бюро в Тюмени Екатерина Некрасова рассказала, что запрос на его проведение возник давно. Представители отрасли не первый год сталкиваются с вопросами организации производства, нехватки кадров.

"Название форума "Сшито в России" неслучайно широкое, потому что тюменские предприятия могут шить продукцию за пределами региона. Некоторые работают по аутсорсингу, давальческой схеме. Хотелось бы, чтобы у нас образовалось некоторое сообщество для оперативного решения вопросов. На одной площадке собрали тех людей, которые нуждаются в производстве, заказчиках – и это возможность найти друг друга, выстроить производственные цепочки", - сказала Екатерина.

Спикер форума, основатель портала ProCapitalist.ru, владелец швейного производства, обладатель премии "Золотое веретено" Сергей Промохов из Москвы бизнесом в легкой промышленности занимается с 1999 года. С тех пор проблема кадров в отрасли не сдвинулась с мертвой точки, считает он.

"Рабочие профессии, неважно, сварщик, швея, монтажник, не престижны. Государство и крупный бизнес предпочитают вкладываться в технические специальности в связи с последними событиями, развитием тяжелой промышленности. Благодаря этому некоторые рабочие профессии попали в госпрограммы. А вот швейная отрасль стоит от государства очень далеко. В стране два-три человека ведут бизнес в этой отрасли, который измеряется миллиардами, 90 процентов – это микро – и нанобизнес. Вложения минимальные, поэтому и выручка соответственная", - пояснил эксперт.

Опытный предприниматель поделится с тюменцами проектированием и запуском производства одежды.

Еще один практикующий специалист в индустрии, преподаватель Fashion Factory School, кандидат экономических наук из Москвы Юлия Кудрявцева представит участникам форума способы продвижения готовых изделий.

"Я специализируюсь именно на нейромаркетинге – бессознательное потребление продукта, как это работает через психологию, поведенческую экономику. Легче всего продвигается женская одежда - суперэмоциональная сфера, женщины у нас любят шопинг, это стрессотерапия, мужчины покупают по другому сценарию, но они более лояльны. Если они влюбились в бренд, то они с ним на всю жизнь. Женщины в этом плане изменчивы", - уверена Юлия.

Брендовая одежда – это, как правило, дорого. По мнению эксперта, сделать ее доступней поможет программа лояльности. Юлия Кудрявцева намерена изучить тюменские бренды, разобрать некоторые кейсы по их продвижению.

Участники форума также узнают о действующих в регионе мерах господдержки. Им об этом расскажут представители инвестиционной команды, в частности, Торгово-промышленной палаты и Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Анжела Лебедева