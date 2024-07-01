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Капитальный ремонт делают в шести школах Аромашевского района

Экономика, 14:29 11 июля 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

В шести школах Аромашевского района идет капитальный ремонт. Самый большой объём работ строители выполняют в школе Кармацкого сельского поселения. Здесь обновят крышу на здании, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

"В настоящее время строители демонтируют кровлю, очищают от птичьего помёта и старого утеплителя. Будет проведен ремонт стропильной системы, устройство обрешетки и сделано утепление. Все необходимые материалы закуплены", - уточнил Игорь Власов.

В Новопетровской школе делают стяжку пола на втором этаже. Еще в четырех образовательных учреждениях меняют устаревшую пожарную сигнализацию на новую.

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# Аромашевский район , ремонт школ

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