Объем розничной торговли за два года в Тюменской области вырос на 27,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем розничной торговли за два года в Тюменской области вырос на 27,5 %. Если в 2022 году за первые три месяца он составил 118,1 млрд рублей, то с января по март 2024 г. – уже 151,4 млрд рублей.

Такие данные приводятся в информации о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь-март 2024 г. департамента экономики.

Прирост наблюдается по платным услугам: в первом квартале тюменцы купили их на сумму в 44,3 млрд рублей. На одного жителя региона пришлось 27,5 тыс. рублей. При этом за три месяца 2022 г. – 34,3 млрд рублей. Увеличение составило 17, 3 %. Вместе с тем индекс физического объема впервые пошел на снижение после двухлетнего уровня со 106,5 % до 101,7%.

Оксана Корнеенкова