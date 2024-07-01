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Доля жилых комплексов в Тюменской области с технологиями умного дома выросла на 3,3 %

Экономика, 13:12 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3,3 % увеличилась доля жилых комплексов с заявленными технологиями умного дома в Тюменской области за три месяца. На такие дома приходится 21,8 % от всех новостроек, возведенных регионе, подсчитали эксперты Единого ресурса застройщиков.

Это наибольший показатель по Уральскому федеральному округу и шестой по России. Чуть с меньшим результатом - 21 % в рейтинг меньше вошла еще один представитель УФО - Свердловская область.

В целом по стране доля новостроек, в которых застройщики предусмотрели умные технологии, прибавила за квартал 0,3 процентных пункта и составляет, по данным ЕРЗ.РФ на 1 июля 2024 года, 10,8 %. За год показатель увеличился на +0,4 п. п.

Регионом-лидером по доле проектов, в рекламе которых девелоперы заявили "Умный дом", стала Астраханская область. Здесь за квартал их доля выросла до 34,2 %. На втором месте Удмуртия – 33 %, третью строчку занимает Архангельская область - 30,5 %.

Оксана Корнеенкова

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# строительство жилья , умный дом

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