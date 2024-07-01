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Директора частного детсада в Тюмени обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Происшествия, 18:21 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директора частного детского сада в Тюмени обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемая с мая 2021 г. по июнь 2023 г. предоставляла в департамент образования администрации города документы на возмещение понесённых затрат с недостоверными сведениями об оказании услуг по образованию и содержанию детей, которые фактически дошкольное учреждение не посещали.

Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 760 тыс. рублей. Обвиняемая возместила его полностью.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд г. Тюмень. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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