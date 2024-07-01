Тюменский филиал ВНИРО зарыбил ценными породами Козинское водохранилище

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Почти 10 тыс. годовиков нельмы и чира выпустили специалисты тюменского филиала ВНИРО в Козинское водохранилище Свердловской области. Оно идеально подходит для выращивания сиговых пород, сообщает пресс-служба филиала.

"Зарыбление Козинского водохранилища рыбоводы института проводят регулярно. За последние два года в водоём выпущено более девяти тысяч штук ценной рыбы сиговых видов. Из них – 6,5 тысяч годовиков пеляди средней массой 30 граммов, 500 экземпляров сига-пыжьяна и 2,7 тысячи штук сеголетков чира. Всю рыбу вырастили специалисты Тюменского филиала ВНИРО: от икры, полученной от собственных ремонтно-маточных стад, до молоди, готовой к самостоятельной жизни в естественных условиях", – отметил заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) – руководитель Тюменского филиала Евгений Даринов.

Нельма и чир предпочитают прохладную и чистую воду, где антропогенное влияние на флору и фауну сведено к минимуму. В этих условиях рыба накапливает полезные минералы и витамины, которые хорошо усваивает человеческий организм.

В этом году ученые Тюменского филиала ВНИРО проведут на Козинском водохранилище экспериментальные наблюдения: определят выживаемость молоди, выращенной на искусственных кормах, в условиях естественного водоема. Изучат эффективность перехода рыбы на естественную кормовую базу, что ляжет в основу дальнейших научных разработок в области аквакультуры и искусственного воспроизводства ценной рыбы.