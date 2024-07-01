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Промысловых беспозвоночных в 120 озерах Западной Сибири исследовали ученые

Экономика, 10:42 15 июля 2024

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Промысловых беспозвоночных исследовали ученые тюменского филиала ВНИРО в 120 озерах Тюменской, Челябинской, Омской и новосибирской областей за полгода. Преимущество отдано гипергалинным, солоноватым и пресным водным объектам, сообщает филиал.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

"Исследована сырьевая база артемии, гаммарид, хирономид, раков, кладоцер, копепод, хаоборид. Комплексное изучение включало отбор гидробиологических и гидрохимических проб, измерение параметров водной среды – температуры, минерализации, прозрачности, pH, содержания растворенного в воде кислорода. Результаты камеральной обработки собранного материала позволят дать оценку состоянию промысловых беспозвоночных в исследуемых озерах", - уточнили в ВНИРО.

Также специалисты исследовали 22 перспективных водоемов для расширения промысла гаммарид и раков в Тюменской и Курганской областях. Ученые апробировали различные виды орудий лова в подледный период. Данные они используют для разработки методических рекомендаций по оценке запаса беспозвоночных.

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# исследование , Тюменский филиал ВНИРО , ученые

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