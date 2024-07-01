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Тюменцы завоевали две медали на чемпионате УФО по фиджитал-спорту

Спорт, 14:45 15 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы взяли две медали на чемпионате Уральского федерального округа по фиджитал-спорту. Соревнования прошли в Сургутском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сборная Тюменской области заняла второе место в дисциплине "двоеборье – тактическая стрельба". Кроме того, тюменский спортсмен Семен Хлюпин завоевал серебряную награду в дисциплине "ритм-симулятор".

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Тюменская команда была сформирована по итогам первого регионального чемпионата Тюменской области по фиджитал-спорту. Турнир прошел в июле на базе "Фиджитал-центр.Тюмень", который в феврале 2024 года открыл губернатор региона Александр Моор.

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