В деревне Аромашевского района построили газопровод протяженностью 4 км

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

Газопровод протяженностью 4 км построили в д. Новоуфимской Аромашевского района. Также создана и сеть газоснабжения, подключиться к которой смогут 73 домовладения. Кроме того, газовым оборудованием оснастят и сельский Дом культуры.

Об этом заявил глава района Игорь Власов на торжественной церемонии ввода газопровода в работу.

"73 домовладения могут подключиться к газу. У нас здесь имеется и сельский клуб, в котором семь печек. Я думаю, что мы снесем их и сделаем современное отопление. Оно обязательно будет на газе. Улучшится благоустройство у жителей - появится тепло в домах и это экономия электричества", - уточнил глава района.

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

Первыми в деревне перешла на природный газ семья Рамазановых. Супруги Марсель и Фария купили внутридомовое оборудование на собственные средства и не пожалели.

"В течение двух лет мы ждали, и добились! Нам провели газ. Электрическое отопление у нас было ранее. Это очень дорого – до 11-12 тысяч рублей в месяц зимой, летом – три-четыре тысячи. Газ даст нам экономию семейного бюджета. Мы пенсионеры, живем на пенсию", - рассказала хозяйка дома.

Для семьи специалисты компании "Газпром межрегионгаз Север" провели инструктаж, как пользоваться газовой плитой и отопительной системой. Особое внимание уделили безопасности, в завершение вручили инструкции.

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева, ввод внутрипоселкового газопровода состоялся благодаря программе газификации.

"За первые пять лет в регионе построили более одной тысячи километров газопроводов внутри поселков и между населенными пунктами. Подключены к газу около тысячи домовладений. В ближайшей перспективе по плану построят более четырех тысяч километров газопроводов. А по программе догазификации в планах подключить более полутора тысяч домовладений. В целом приняли уже более 22 тысяч заявок. По поручению президента России мы работаем и над тем, что бы довести газ до садоводческих некоммерческих товариществ. Сегодня ведётся большая работа по формированию потребности и самое главное, чтобы люди, которые проживают в СНТ, провели общие собрания, подали документы через органы местного самоуправления, чтобы попасть в эту программу", - уточнил глава департамента.

| Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Север"

Он также напомнил, что для 49 льготных категорий проиндексирована сумма субсидии на установку внутридомового газового оборудования. С 1 июля она составляет 156 тыс. рублей.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров, в 2024 году в регионе будут газифицированы 36 населенных пунктов.

"Это строительство межпоселковых газопроводов, которыми мы подводим газ, а по программе догазификации строим подводы до жилых домов. В этом году мы должны построить порядка 231 километра. Программа определена, финансирование доведено, и мы с задачей справимся. Мы настроены к 2028 году выйти на 100-процентную газификацию региона", - заявил руководитель.

Газопровод к деревне Новоуфимской построили за семь месяцев. Компания планирует уже в следующем году приступить к строительству ветки до Новоберезовского сельского поселения. Она обеспечит газом почти семь населенных пунктов. Проект уже в разработке.

Оксана Корнеенкова