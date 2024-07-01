В Тюмени организована ускоренная отправка по железной дороге наливных грузов в спецконтейнерах

| Фото: пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога организовала в Тюмени сервис по ускоренной отправке наливных грузов в 20-футовых контейнерах со специальными эластичными емкостями-вкладышами (флекситанками). В июне состоялась тестовая отправка поезда с крупной партией рапсового масла (3,2 тыс. тонн) со станции Войновка в Китай.

Теперь такие ускоренные "флекси-поезда" будут отправляться на регулярной основе, в соответствии с утвержденным производителем графиком поставок продукции на экспорт, сообщает пресс-служба СвЖД.

"Комплексный сервис включает доставку контейнеров с флекситанками автотранспортом с производственной площадки в Заводоуковске на железнодорожный терминал, оформление пакета перевозочных документов, формирование и отправку поезда. К месту назначения экспресс следует с повышенной скоростью по специально разработанному расписанию", - отмечено в сообщении.

Ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у грузоотправителей СвЖД. В январе-июне 2024 года по согласованному с клиентом расписанию СвЖД отправила 997 контейнерных поездов, которые перевезли 1,8 млн тонн грузов. На постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 155 направлениям.