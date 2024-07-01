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18 команд из семи регионов посоревнуются в рыболовном спорте в Тюменской области

Спорт, 17:47 18 июля 2024

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой" пройдут в д. Мотуши Ярковского района с 19 по 21 июля.

Участниками состязания станут более 50 рыболовов в составе 18 команд из Тюменской, Омской, Свердловской, Курганской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По словам председателя правления федерации рыболовного спорта Тюменской области Игоря Савиных, Кубок традиционно проходит в три этапа. Рыболовы уже посоревновались в ловле спиннингом с берега в Омской области, сейчас посоревнуются в Тюменской области в ловле донной удочкой, а в середине августа испытают себя в ловле спиннингом с лодок в ХМАО.

"В свое время именно наша региональная федерация рыболовного спорта запустила эти соревнования с целью дать возможность спортсменам получить звание мастера спорта. Для этого им необходимо одержать победу в двух Кубках в течение трех лет", - рассказал он.

Добавим, победителей и призеров соревнований определят по сумме мест за оба этапа в личном и командном зачетах.

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# рыболовный спорт

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