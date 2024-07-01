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Футболисты Тюменского района продолжают борьбу в традиционном первенстве

Спорт, 08:59 22 июля 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Шесть команд в составе более 130 футболистов из Червишевского, Богандинского, Винзилинского, Каскаринского муниципальных образований, а также посёлков Андреевский и Боровский принимают участие в традиционном первенстве Тюменского района.

Спортсмены борются за победу на нескольких стадионах по круговой системе — в посёлках Боровский, Богандинский, сёлах Червишево и Каскара. В июне прошли первые матчи, а завершится чемпионат в сентябре. Всего проведут 10 туров.

Пятый тур чемпионата пройдёт 23 и 24 июля в пос. Боровский и с. Червишево. Начало всех матчей в 20 часов, сообщает администрация Тюменского района.

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