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Организаторы забега "5 верст Затюменский" планируют установить в Тюмени новый рекорд

Спорт, 09:07 23 июля 2024

«5 верст Затюменский» | Фото: «5 верст Затюменский»

Установить новый рекорд по самому массовому парковому забегу собираются организаторы "5 верст Затюменский" в День города, 27 июля. Планируется участие 2 тыс. 600 тюменцев.

Местом сбора станет лыжная база спортшколы № 2 по ул. Барнаульская, 17/2 в экопарке Затюменский. Официальное открытие запланировано на 8 часов 20 минут, старт на 9 часов.

Чтобы результат пробежки попал в общий протокол, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Возрастное ограничение: 6+

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