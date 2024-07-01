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"Окно в историю" планируют сделать на ул. Ленина в Тюмени

Губернатор, 15:54 23 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На месте, где обнаружили старинную мостовую по ул. Ленина, планируют создать "Окно в историю". Объект, накрытый противоударным стеклом, может появиться уже в конце года.

"Коллеги сейчас проводят исследования, чтобы узнать, какого года найденная брусчатка. После этого будем подробнее рассматривать концепцию. Объект привлечет внимание туристов, люди узнают, какие ценные исторические вещи есть в Тюмени. Вообще у нас тесный контакт с археологическими компаниями, которые исследуют подземные части улицы. Только после них наша подрядная организация выходит на работу", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.

C ходом строительства объекта ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по Тюмени 23 июля.

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Отметим, что концепция капитального ремонта ул. Ленина заключается в сохранении исторической застройки и интегрирования ее в современную городскую среду. Сейчас идет второй этап. Будут отремонтированы участки общей протяженностью 1, 11 км. Это ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Республики до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого.

"Большие работы уже проделаны по земляному полотну. На небольшом участке улицы Красина протяженностью 130 метров сделали два слоя асфальтобетонного покрытия и тротуары. Небольшой кусочек уже готов на улице Кирова. Остались инженерные и тепловые сети. В целом улица должна стать более удобной для пешеходов, поэтому расширяем тротуары. Для автомобилистов предусмотрят три полосы движения, одна из которых - для автобусов", - добавил Евгений Сорокин.

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Открытие участка запланировано на конец года. Третий этап капремонта начнут в 2025 году. Строители сделают ул. Ленина от ул. Челюскинцев до ул. Первомайская; ул. Челюскинцев от ул. Республики до ул. Ленина; ул. Первомайская от ул. Республики до ул. Ленина.

Напомним, что в 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от Краеведческого музея до ул. Красина, ул. Перекопская (от ул. Республики до ГК "Коллектор-2"), ул. Красина (от ул. Республики до ул. Ленина).

Виктория Макарова

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# Александр Моор , капитальный ремонт , улица Ленина

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