В Тюменском районе устанавливают новый зерносушильный комплекс

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Новый зерносушильный комплекс готовят к вводу в эксплуатацию в АО "Успенское" Тюменского района. Он выйдет на полную мощность к началу уборочных работ, написала в своих аккаунтах в соцсетях глава муниципального образования Ольга Зимина.

"В мае, когда мы с коллегами побывали на полях и фермах предприятия, руководитель АО Людмила Михайловна Захаренко рассказала о планах по обновлению зерносушильного оборудования. Оно позволит увеличить производительность на 12-38 тонн в час в зависимости от просушиваемой культуры. Автоматизированная система управления задаст необходимые параметры работы и проконтролирует процесс", - уточнила Зимина.

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

От качества сушки зависит безопасное и долговременное хранение зерна. Новый комплекс – хорошая инвестиция в производство.