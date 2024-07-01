  • 23 июля 202423.07.2024вторник
  • USD87,7805
    EUR95,7591
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер северный

В Тюменском районе устанавливают новый зерносушильный комплекс

Экономика, 17:34 23 июля 2024

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Новый зерносушильный комплекс готовят к вводу в эксплуатацию в АО "Успенское" Тюменского района. Он выйдет на полную мощность к началу уборочных работ, написала в своих аккаунтах в соцсетях глава муниципального образования Ольга Зимина.

"В мае, когда мы с коллегами побывали на полях и фермах предприятия, руководитель АО Людмила Михайловна Захаренко рассказала о планах по обновлению зерносушильного оборудования. Оно позволит увеличить производительность на 12-38 тонн в час в зависимости от просушиваемой культуры. Автоматизированная система управления задаст необходимые параметры работы и проконтролирует процесс", - уточнила Зимина.

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

От качества сушки зависит безопасное и долговременное хранение зерна. Новый комплекс – хорошая инвестиция в производство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зерно , Ольга Зимина , Тюменский район , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 23.07.2024В Тюменском районе устанавливают новый зерносушильный комплекс
16:05 23.07.2024Делегация тюменских компаний презентует продукцию в Астане
15:21 23.07.2024Изношенные теплосети реконструируют в Исетском районе
14:59 23.07.2024В Аромашево отремонтируют здание под начальную школу