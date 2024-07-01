Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменения в ФЗ "О национальной платежной системе", направлены на повышение финансовой ответственности банков и усиление борьбы с кибермошенничеством, вступят в силу 25 июля.

Банк обязан вернуть клиенту похищенные деньги в том случае, если он допустил перевод средств на мошеннический счёт, который находится в базе Банка России, сообщает отделение по Тюменской области Центрального банка Российской Федерации.

База содержит большое количество уникальных идентификаторов, в том числе данные о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сейчас в базе несколько десятков тысяч подозрительных счетов.

Эти сведения доступны всем банкам, и они должны учитывать их при совершении переводов. Срок возврата денег – 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего, по трансграничным переводам – 60 дней.

"Законом предусмотрен двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счёт. О сомнительной операции он уведомит клиента, а человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Как правило, преступники во время общения с жертвой настаивают на немедленных действиях, например, предлагают срочно "отменить заявку на кредит" и перевести деньги на безопасный счёт. Нововведение защитит клиентов банков от таких мошеннических действий", – рассказал эксперт отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Кроме того, по новым правилам банки обязаны блокировать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег – дропперам.

Учитывая, что информация о таких "помощниках преступников" содержится в единой базе данных Банка России, они не смогут пользоваться банковскими услугами ни в одной кредитной организации. Это позволит прервать цепочку вывода похищенных денег, а также повысит вероятность возврата денег пострадавшему.