Меморандум о расширении торгово-экономических связей подписали Тюменская область и Казахстан

| Фото: vk.com/ezikeeva_sovetnik | Фото: vk.com/ezikeeva_sovetnik

Меморандум о сотрудничестве, расширении торгово-экономических связей подписали Республика Казахстан и Тюменский регион Российской Федерации в Астане 24 июля в ходе визита делегация Тюменской области.

"Это значимое событие в сфере экономического сотрудничества. Палата предпринимателей города Астаны и Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области" подписали меморандум. Данный документ стал результатом совместных усилий по содействию организациям и предпринимателям обеих стран в развитии деловых отношений и укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркивает стремление сторон к созданию благоприятных условий для бизнеса и активизации сотрудничества в различных сферах экономики", - сказала президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева.

Меморандум открывает новые горизонты для организаций и предпринимателей как Казахстана, так и Тюменского региона, способствует разработке совместных проектов и инициатив, которые дадут экономический рост и укрепят позиций на международной арене.

"В условиях глобализации и быстрой трансформации рынков, такой шаг, безусловно, станет важным к развитию интеграционных процессов и созданию устойчивых бизнес-связей между двумя странами. Мы уверены, что данное соглашение приведет к значительным результатам и многим новым возможностям для предпринимательства в регионе", - считает Езикеева.

Напомним, делегация Тюменской области презентовала инвестиционный, промышленный и инновационный потенциал коллегам из Казахстана. 24 июля прошел ряд переговоров и встреч с потенциальными компаниями, заинтересованными в реализации совместных проектов.

25 июля ожидается визит губернатора Тюменской области Александра Моора в Астану.