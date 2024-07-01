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Спектакль Тобольского драмтеатра "Медведь" в Астане прошёл с аншлагом

Губернатор, 13:14 26 июля 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Спектакль Тобольского драматического театра "Медведь" в Астане прошёл с аншлагом. Зрители тепло встретили постановку, которая рассказывает о времени, проведённом в ссылке семьей императора Николая II в Тобольске.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

Историю Романовых знают все. Они разыгрывают в домашнем театре пьесу-шутку "Медведь" Антона Павловича Чехова. У нее счастливый конец, при этом зрители знают, что произойдёт в дальнейшем с самими "актёрами". "Медведь" – это постановка про понятные каждому человеку ценности: семья, любовь, преданность.

"Вдвойне приятно, что спектакль казахстанские зрители смогли посмотреть на сцене Государственного академического русского театра имени Максима Горького. Договорились с коллегами организовать гастроли театра из Астаны в Тюменскую область", - сообщил Александр Моор.

Источник: Telegram-канал Александра Моора

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# Александр Моор , Казахстан , Тобольский драмтеатр

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