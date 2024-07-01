Сбер: молодые предприниматели предпочитают открывать на Урале бизнес в сфере программного обеспечения

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Дочерняя компания Сбера "Деловая среда" проанализировала, какой бизнес регистрировали молодые жители Уральского федерального округа и Республики Башкортостан в первом полугодии 2024 года. Так, наибольшая доля молодежи от 18 до 25 лет в первом полугодии в 2024 года оформляла бизнес в сфере программного обеспечения (31%). Следующими по популярности идет сфера общепита (19%) и розничной торговли (18%).

Больше всего молодых предпринимателей, зарегистрировавших в этом году бизнес, оказалось в Челябинской области (18%), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (17%) и Курганской области (17%).

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

"Мы видим, что на Урале молодые люди и девушки в возрасте 18-25 лет имеют активную жизненную позицию и рассматривают предпринимательство для себя как полноценную альтернативу корпоративной карьере. При этом многие выбирают сферу ИТ как одну из самых важных и востребованных в стране. Мы приветствуем желание молодых предпринимателей заниматься любимым делом и готовы поддержать их в любых начинаниях, предложив полезные и выгодные инструменты для своего дела".

В целом среди предпринимателей всех возрастов самыми популярными сферами стали розничная торговля, перевозки пассажиров и грузов, строительство, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, сфера общепита, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, персональных услуг, а также разработки программного обеспечения.

Среди них наибольший прирост показала сфера перевозок пассажиров и грузов. Таких бизнесов открыли на 41,4% больше, чем в первую половину 2023 года. Также значительно выросло число тех, кто зарегистрировал дело в розничной торговле (+39%) и в сфере операций с недвижимостью (+36,3%).

Для подсчета данных было проанализировано более 8,5 тысячи ИП и ООО, которые были открыты на территории УрФО и Башкирии с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году.